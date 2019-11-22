Запрет на размещение политической рекламы в социальной сети Twitter вступает в силу в пятницу.

О решении ограничить размещение рекламных публикаций в поддержку политиков и партий сообщил 30 октября генеральный директор популярной сети микроблогов и одноименной компании Джек Дорси, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру", - заявил он. По его словам, решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано проплаченной рекламой.

При этом он отметил, что не считает уместными аргументы скептиков, усматривающих в этом решении ограничения свободы слова, так как речь в данном случае идет о плате за охват аудитории. "Кто-то может сказать, что наши действия будут играть на руку действующим политикам. Но мы были свидетелями многих общественных движений, которые набирали популярность без какой бы то ни было политической рекламы", - указал он.

Требования к пользователям

15 ноября в официальном блоге Twitter были опубликованы разъяснения относительного того, какого характера рекламные публикации в компании считают политическими и будут ли сделаны какие-либо исключения.

"По нашему определению, политический контент - тот, в котором говорится о кандидате, политической партии, избранном или назначенном чиновнике, выборах, референдуме, подсчете голосов, законодательном акте, постановлении, директиве или судебном решении, - указывается в документе. - Согласно нашей политике, запрещаются политические рекламные объявления, в том числе призывы голосовать [за определенного кандидата или партию], оказывать [им] финансовую поддержку, пропагандировать или критиковать то или иное политическое явление, описанное выше".

В Twitter сделали исключение для публикации политического контента средствами массовой информации, которые соблюдают ряд условий, выдвинутых руководством социальной сети. При этом они все равно не смогут публиковать материалы, в которых содержатся оценки того или иного политического деятеля или сообщества.

Причины запрета

Руководство американской компании преподносит свою инициативу как жест доброй воли, который должен повлечь за собой положительный эффект как для пользователей социальной сети, так и для общества в целом. "Хотя реклама в интернете обладает невероятной силой и крайне эффективна для коммерческих рекламодателей, ее мощь может быть опасна в политике, где она может быть использована в целях влияния на голоса и в конечном счете на жизни миллионов людей", - отметил Дорси.

"Цифровая реклама крайне эффективна, - написала в своем Twitter Виджая Гадде, курирующая в компании юридические вопросы. - Мы обязаны решить проблему рисков, которые появляются тогда, когда [реклама в социальных сетях] влияет на политику". Сам Дорси при этом отметил, что руководство компании по-прежнему будет разрешать агитацию к участию в выборах, но не материалы в поддержку каких-либо конкретных кандидатов.

В противовес Facebook

В то же время инициатива Twitter вызывает определенный скепсис у экспертов. Так, американское издание Vox отметило, что Дорси заявил об отказе от политической рекламы в тот момент, когда шквалу критики подвергся глава и основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. В середине октября он заявил о намерении сохранить на платформе социальной сети политическую рекламу, которая, по его мнению, "являет собой важный элемент огласки, особенно для региональных политиков, перспективных кандидатов [на политически посты], правозащитных организаций, которым в СМИ уделено не так много внимания". "Запрет на политическую рекламу в конечном счете был бы на руку тем, кого активно поддерживают в средствах массовой информации", - указал Цукерберг.

По мнению Vox, решение руководства Twitter пойти в противоположном направлении сыграло ему на руку, особенно в негласной борьбе между двумя интернет-гигантами. Издание считает, что имиджевые потери в случае сохранения политической рекламы превысили бы среднюю прибыль, которую Twitter получал от размещения подобных материалов. Так, согласно подсчетам Vox, в преддверии и во время промежуточных выборов в США в ноябре 2018 года бюджет компании пополнился "всего" на $3 млн при годовом доходе в размере $3 млрд.

О компании

Twitter - социальная сеть, которая позволяет пользователям обмениваться короткими сообщениями, организовывать опросы, публиковать различные изображения и видеоролики. Создателями сервиса являются Джек Дорси, Ноа Гласс, Эван Уильямс и Биз Стоун. Первое сообщение в Twitter было опубликовано 21 марта 2006 года. По имеющимся данным, ежедневно в сервисе публикуется около 500 млн "твитов".