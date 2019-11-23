Инженеры компании WASP в Италии научились при помощи технологии 3D-печати создавать бюджетные экологичные дома. Проект назвали Gaia.

Об этом сообщает портал Building Tech, передает Day.Az.

Издание отмечает, что в качестве сырья для печати использовался грунт и биологические отходы. Для постройки дома был создан огромный треугольный 3D-принтер высотой 3 метра и диаметром 6 метров, который можно смонтировать за два часа силами пары человек. С помощью модульной системы печати Crane Wasp принтер может оперативно возводить жилые постройки.

Система была разработана для возведения крупномасштабных конструкций с использованием материалов, взятых прямо на месте строительства. Состав для печати на 25% состоял из местной почвы, глины и песка, на 40%, из соломы, еще на 25% - из рисовой шелухи и на 10% - из гидравлической извести.

Строительный материал доводился до однородной консистенции с помощью смесителя.

Представители компании утверждают, что в Crane Wasp будет очень востребован в строительстве уже в ближайшем будущем, поскольку значительно удешевляет конечный продукт.

Демонстрационный объект был напечатан за десять дней и обошелся всего в $1035, причем в стоимость включены окна, двери, термоакустическая изоляция, светильники и защитные покрытия. В итоге получился настоящий экодом, в котором используется технология пассивного солнечного нагрева и естественная вентиляция.