В сети продолжают появляться подробности о линейке смартфонов Apple, запланированной к выпуску в 2020 году. На этот раз информацией поделился аналитик Barclays Блэйн Кертис (Blayne Curtis) после недавней поездки в Азию, где он провёл ряд встреч с партнёрами Apple из цепочки производственных поставок, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Он сообщил, что объём оперативной памяти Phone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, наконец, дорастёт до 6 ГБ. Это существенный шаг вперёд по сравнению с 4 ГБ в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, дебютировавших в сентябре 2019 года. Также ожидается появление система 3D-сканирования пространства в тыльной камере и поддержка высокоскоростных сотовых сетей пятого поколения 5G. В базовой модели iPhone 12 сохранится 4 ГБ оперативной памяти, как и в iPhone 11.

Также аналитик подтвердил, что выход так называемого iPhone SE 2 всё ещё в планах. Производство должно начаться в феврале, а официальный дебют - в марте. Как ожидается, недорогой iPhone SE 2 многое перенял у iPhone 8, включая 4,7-дюймовый экран и сканер отпечатков пальцев Touch ID в домашней кнопке, но при этом обзаведётся новой платформой A13 и 3 ГБ оперативной памяти.