В пятницу мир был потрясен самым странным анонсом Илона Маска - бронированным электропикапом Tesla Cybertruck. Его смелый дизайн вызвал просто бурю эмоций в сети, которые пестрят высмеивающими комментариями в адрес дизайнеров, сделавшими странную угловатую модель. В интернете даже начали делать пародии и фотожабы. Но Маск на все комментарии говорит, что ему "плевать на критику", ведь электропикап разрабатывать гениальному изобретателю было интереснее всего.

Угловатая модель была выбрана неспроста, ведь на разработку Tesla Cybertruck Маска вдохновил фильм Blade Runner ("Бегущий по лезвию") 1982 года. Этот брутальный электрокар способен перевезти 2,5 тонны полезной нагрузки на расстояние до 400 километров, а в премиальной версии до вдвое дальше. Более того, силовая установка способна разогнать электропикап до 100 км/ч за 6,5 секунд, словно это не тяжелый грузовик, а легкий спортивный седан.

Несмотря на свою инновационность, у Tesla Cybertruck есть конкуренты на электрической тяге. Поэтому, если вас интересуют электропикапы, но не любите фантастический стиль, то мы представляем ТОП-4 главных конкурента Cybertruck, которые должны появиться в течение следующих нескольких лет.

Bollinger B2

Bollinger B2

Фото: BollingerMotors

Мичиганский стартап Bollinger Motor представил свой электрический пикапе еще в сентябре этого года. Он обладает такой же мощностью, что и Cybertruck, но грузоподъемность у него выше - 3,5 тонны. Его дальность действия составляет 320 километров, что гораздо меньше, чем у аналога от Tesla. Тем не менее, Bollinger Motor говорит, что их пикап способен "взять сотню" всего за 4,5 секунды, что превосходит показатели Cybertruck. Главный недостаток - цена. На старте это электропикап обойдется покупателям в 125 тысяч долларов, что втрое дороже детища Илона Маска.

Rivian RT1 2021

Rivian RT1 2021

Фото: Mashable

Электропикап Rivian RT1 разрабатывается при поддержке Amazon. Этот электропикап также как и Cybertruck будет выпущен в трех моделях с разной дальностью автономного хода: 370 км, 480 км и 640 км. Глава стартапа Rivian уверяет, что их пикап является самым быстрым в мире - разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды, словно спорткар. Таких показателей удалось достичь благодаря четырем электромоторам, встроенным в каждое колесо. Их мощности достаточно, чтобы буксировать груз весом 5 тонн. Rivian RT1 появится в продаже в конце 2020 года по ориентировочной стартовой цене 69 тысяч долларов.

Ford F-150 (электрический)

Ford F-150 с электрической силовой установкой, которая может тянуть 10 вагонов

Фото: Mashable

Пикап Ford F-150 является самым продаваемым пикапом в США. Поэтому автогигант тоже поддался на современную моду и анонсировал свой электропикап F-150 - да, все в том же кузове, но вместо ДВС стоит электродвигатель и батарея. Гибридная версия этого монструозного пикапа появится в следующем году, а вот полностью электрическую Ford планирует выпустить годом позже. Возможности электрической модели F-150 пока не разглашаются, но есть впечатляющее видео того, как его силовая установка позволяет электропикапу буксировать сцепку из 10 железнодорожных вагонов - это действительно впечатляет.

Электропикап от GM

Электропикап от GM появится в 2021 году

Фото: Electrek

В день анонса Tesla Cybertruck генеральный директор GM Мэри Барра объявила, что автопроизводитель выпустит свой первый электрический пикап осенью 2021 года. Новинку будут собирать на мощностях автосборочного завода GM Detroit/Hamtramck. К сожалению, никаких технических подробностей о предстоящем электропикапе нет, не раскрывается даже его название. Однако этот таинственный электромобиль попал в наш ТОП, поскольку он был официально анонсирован GM.