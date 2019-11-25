Компания Huawei показала первый в мире планшет с двусторонней беспроводной зарядкой. Эта особенность позволяет MatePad Pro подпитывать другие устройства, например, смартфоны и TWS-наушники (включая AirPods), расположенные на его "спинке". Мощность беспроводной зарядки устройства составляет 15 Вт, но двусторонней - вдвое ниже (7,5 Вт), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Профессиональная" модель располагает самым мощным процессором в арсенале Huawei - Kirin 990. Новинка рассчитана на дизайнеров, художников и людей других творческих профессий и призвана составить конкуренцию iPad Pro.

Другая важная её особенность - очень узкие боковые рамки (4,5 мм). Для сравнения, у Apple iPad Pro толщина от края корпуса до экрана почти вдвое больше - 8,3 мм, у Samsung Galaxy Tab S6 - 8,5 мм.

В MatePad Pro установлен 10,8-дюймовый QHD-дисплей (2560х1600 пикселей) с соотношением сторон 16:9 и яркостью 540 нит, в углу которого проделано отверстие для селфи-камеры. Как утверждают в Huawei, у их нового планшета соотношение площади дисплея к габаритам корпуса составляет 90%. У iPad Pro этот показатель равен 84,6%, у Tab S6 - 83%.

На лицевой стороне MatePad Pro находится одна 8-мп фронталка, сзади - основная 13-мп камера. Емкость батареи - 7250 мАч. Планшет использует оболочку EMUI 10 на базе Android 10 с возможностью отзеркаливания экрана смартфона, отмечает Gizchina.

В Китае новинка Huawei поступит в продажу к 12 декабря. Предзаказы уже открылись. Модель (только Wi-Fi) с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти можно купить за 3299 юаней, с 8/256 ГБ памяти - за 3999 юаней. LTE-версия на 6/128 ГБ обойдется в 3799 юаней, на 8/256 ГБ - за 4499 юаней.

Дополнительно к планшету можно купить стилус M-Pencil (с магнитным креплением и беспроводной зарядкой) за 499 юаней и чехол-клавиатуру за 699 юаней. Выйдет ли MatePad Pro на международном рынке, будет объявлено дополнительно.