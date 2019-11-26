Компания Google рассказала об особенностях работы режима Ambient Mode для "Ассистента", наделяющего Android-смартфон функциями смарт-экрана, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Эта возможность, анонсированная в сентябре, стала доступна на некоторых моделях Nokia и Xiaomi на прошлой неделе, а на следующей будет включена на устройствах Sony и Transsion.

Ambient Mode задуман с той целью, чтобы пользователи могли легко управлять домашней электроникой, смотреть видео и слушать музыку, пока смартфон подключен к зарядке. Новая функция, пояснили в Google, глубоко интегрирована в саму Android, чтобы с задачами можно было справляться за пару нажатий.

"Теперь одним касанием вы можете поставить будильник, узнать, на какое время назначена завтрашняя встреча, выключить свет или посмотреть слайд-шоу из фотографий", - сказали в компании.

Как только смартфон ставится зарядку, его экран блокировки меняется на слайд-шоу из "Фото Google". В верхней части интерфейса отображается время, в центре - уведомления (пропущенные звонки, сообщения, назначенные встречи, погода и так далее), в самом низу - кнопка для вызова голосового помощника. На более крупных Android-устройствах, таких, как планшеты, выводится больше информации: расписания встреч из календаря, погода, уведомления и музыка.

В нижней части экрана Ambient Mode выводятся кнопки быстрых действий. Их роль можно назначить по своему усмотрению - например, чтобы выключить свет на кухне или перейти в режим "Не беспокоить".

Новый режим станет доступен на "некоторых" устройствах с Android 8 в ближайшие недели. По-видимому, Ambient Mode появится только на тех моделях, у которых нет собственных реализаций блокировки экрана. Этим можно объяснить, что новой функции будут обделены Pixel-смартфоны и устройства других брендов, в частности Samsung.