Принадлежащий Huawei бренд Honor представил "предновогодние" флагманские смартфоны V30 и V30 Pro. Они оснащаются самым мощным на сегодня у Huawei процессором HiSilicon Kirin 990, продвинутыми камерами и 5G-модемом, но лишены поддержки сервисов Google, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

А ещё у новинок дизайн, который мы совсем недавно видели в другом месте - на рендерах Samsung Galaxy S11. Фотомодуль у Honor V30 и V30 Pro именно такой, прямоугольной формы. Правда, объективов в нём только три, пишет GSMArena.

Основным в фотомодуле является 40-мегапиксельный сенсор Sony IMX600 (как в Huawei Mate 30 Pro) с двойной оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, с апертурой f/1.6 в Pro-версии и f/1.8 в обычной. Также у обоих смартфонов есть телевик с трехкратным зумом и оптической стабилизацией. а вот широкоугольные объективы отличаются: у V30 pro это 12-мегапиксельный широкоформатный сенсор, лучше приспособленный для съемки видео. У V30 датчик широкоугольной камеры 8-мегапиксельный и обычного формата. Фронтальные камеры сдвоенные и выполнены в дизайне Samsung Galaxy S10+ - основной датчик 32-мегапиксельный, а второй, ширкоугольный - 8-мегапиксельный.

Флагманы Honor V30 оснащаются LCD-экранами с диагональю 6,57 дюйма и разрешением FullHD+. Датчик отпечатков пальцев встроен в большую и плоскую кнопку включения на правом ребре смартфона - точно так же, как у Honor 20 и Honor 20 Pro. ПО смартфонов основано на Android 10.

Старшая модель (по крайней мере, в версиях для китайского рынка) оснащается версией Kirin 990 с интегрированным 5G-модемом, произведённой по техпроцессу 7нм+. "Простой" V30 получил обычный Kirin 990 с отдельным 5G-модемом Balong 5000. Ёмкость батареи у обоих аппаратов составляет 4100 мА*ч, при этом они поддерживают 40-ваттную скоростную зарядку Honor SuperCharge. У V30 Pro также есть поддержка беспроводной 27-ваттной зарядки Super Wireless Charge.

Смартфоны поступят в продажу в Китае в декабре в четырёх цветах - оранжевом, перламутровом, голубом и чёрном. Цены начинаются от 3299 юаней (примерно $470) за Honor V30 с 6/128 ГБ памяти, а топовый Honor V30 Pro (8/256 ГБ) обойдётся в 4199 юаней (примерно $600).