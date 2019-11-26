Компания AMD официально подтвердила информацию о разработке Threadripper 3990X - мощного 64-ядерного процессора для настольных компьютеров. Выйти новинка должна в следующем году, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Чип будет располагать 64 физическими ядрами и 128 вычислительными потоками - вдвое больше, чем у флагманской модели 2990WX 2-го поколения. Другие детали о Threadripper 3990X, в том числе его тактовая частота, не уточняются. Точную дату релиза и стоимость новинки компания огласит позднее, пишет The Verge.

Как следует из утекшего ранее слайда из презентации AMD, Threadripper 3990X получит 288 МБ кэш-памяти, а его TDP (потребление энергии) составит 280 Вт. Это означает, что процессору понадобится очень эффективная система охлаждения.

Цена Threadripper 3990X пока остается в тайне. В любом случае, стоить он будет недешево. Представленные ранее в этом месяце модели Threadripper с 24 (3960X) и 32 (3970X) ядрами Zen 2, например, стоят $1399 и $1999 соответственно.

64-разрядный чип вряд ли заинтересует рядового потребителя. Больше дорогостоящая новинка AMD подойдет специалистам, которые профессионально работают с 3D-графикой и видео. В пресс-релизе AMD, например, в качестве целевой аудитории Threadripper 3990X упоминаются "творцы Голливуда".