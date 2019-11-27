https://news.day.az/hitech/1179667.html В работе Uber произошел сбой
В работе Uber произошел сбой
Пользователи онлайн-сервиса заказа такси Uber в некоторых странах во вторник столкнулись со сбоями в его работе.
Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Day.Az.
Больше всего на неполадки жалуются жители в США, Бразилии, Великобритании, Франции и Австралии.
По данным сервиса, у большей части (около 53%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с доступом к сайту, еще 34% жалуются на работу приложения Uber Driver и порядка 11% пользователей не могут войти в учетную запись.
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