Пользователи онлайн-сервиса заказа такси Uber в некоторых странах во вторник столкнулись со сбоями в его работе.

Об этом сообщается на странице портала Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, передает Day.Az.

Больше всего на неполадки жалуются жители в США, Бразилии, Великобритании, Франции и Австралии.

По данным сервиса, у большей части (около 53%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с доступом к сайту, еще 34% жалуются на работу приложения Uber Driver и порядка 11% пользователей не могут войти в учетную запись.