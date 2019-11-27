Пользователи социальной сети Facebook по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе в ночь на среду. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 02:53 баку в среду.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Польши и Филиппин. О неполадках в Азербайджане пока не сообщается.

По данным Downdetector, примерно 44% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 33% - на полное отключение социальной сети, около 21% пользователей испытывают проблемы со входом в свои аккаунты.