Компания Samsung объявила о запуске собственного стримингового сервиса PlayGalaxy Link. Он позволяет поиграть в игры, запущенные на компьютере, на флагманских смартфонах Galaxy Note10 и Galaxy S10. Сопутствующее приложение уже сейчас можно загрузить из магазина Galaxy Store (версия для ПК - по этой ссылке), передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Смартфоны подключаются к ПК с помощью Wi-Fi или мобильного интернета. PlayGalaxy Link должна быть установлена на обоих устройствах. Далее пользователю нужно добавить игру в программу и запустить стриминг. При желании, к смартфону можно подключить проводные или Bluetooth-контроллеры, сказали в компании.

Компьютеры и смартфоны Samsung соединяются между собой по одноранговой сети (P2P) - то есть напрямую, без участия промежуточного сервера, что снижает вероятность задержек и длительного ожидания загрузки. В дополнение к этому, PlayGalaxy Link задействует технологию Adaptive FPS для сглаживания смены кадров, чтобы картинка не "дергалась".

Скорость и стабильность, однако, все же будут зависеть от сетевого подключения пользователя. Кроме того, большая часть обработки данных выполняется на компьютере, поэтому чем лучше его "железо", тем качественнее будет работать PlayGalaxy Link.