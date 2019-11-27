Гарвардская исследовательница Шошана Зубофф уверена, что технологические гиганты строят новую версию капитализма, угрожая западной демократии. Если их не остановить, общество в США и Европе будет больше напоминать современный Китай, передает Day.Az со ссылкой на Business Insider.

Google, Facebook и другие технологические гиганты принесли миру множество инноваций и дали людям больше возможностей для общения. Однако профессор Гарвардской школы бизнеса Шошана Зубофф уверена, что подобные компании приносят больше вреда, чем пользы. Свои взгляды исследовательница представила в книге "Век надзор-капитализма", за которую этой осенью получила премию Акселя Шпрингера.

В интервью, опубликованном Business Insider, Зубофф отмечает, что долгое время мы были очарованы возможностями, которые получили благодаря интернет-компаниям.

Однако после скандалов с утечкой персональных данных и распространением фальшивых новостей многие начали осознавать, что за эти возможности приходится платить слишком большую цену.

Facebook, Google и Amazon не просто собирают наши данные - они строят новую версию капитализма, основанную на слежке, уверена исследовательница. Она называет ее "надзор-капитализмом".

Эта идеология напрямую угрожает демократии. Небольшая группа компаний, действующих исключительно ради получения прибыли, ведет себя антидемократически и создает общество, управляемое машинами и алгоритмами.

Объемы накопленной ими информации настолько велики, что позволяют контролировать любого человека.

В худшем случае человечество ждет общество, напоминающее современный Китай - с тотальным надзором за каждым человеком. Те немногие, кто откажется делиться с компаниями своими данными, будут просто отключены от важнейших услуг.

Технологии рабовладения

Многие лоббисты крупных технологических компаний утверждают, что критиковать их - значит выступать против инноваций и капитализма. Однако Зубофф считает это пропагандистской уловкой.

Дело в том, что "надзор-капитализм" мало похож на свободный рыночный капитализм, который исследовательница поддерживает. Кроме того, господство нескольких корпораций только ограничивает развитие инноваций.

Зубофф скептически оценивает способность технологических гигантов к саморегуляции. Она полагает, что для борьбы с "надзор-капитализмом" необходима более жесткая законодательная база. Например, сбор информации о человек без его ведома должен быть полностью запрещен.

Кроме того, следует запретить торговлю прогнозами об индивидуальном поведении человека. Эту практику Зубофф прямо сравнивает с работорговлей.

Оригинальный подход к проблеме личных данных представил американский политик Эндрю Ян, потенциальный кандидат в президенты от демократов. Он считает, что персональная информация должна стать частной собственностью отдельных людей. Чтобы воспользоваться ей для рекламы или тренировки алгоритмов, компаниям придется заплатить.