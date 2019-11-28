Twitter готовит масштабное удаление аккаунтов. Администрация микроблогингового сервиса начала рассылать предупреждения пользователям, не заходившим в социальную сеть более полугода. Если до 11 декабря они не воспользуются логином и паролем для входа, их профили будут удалены. В письмах говорится, что команда Twitter работает над удалением не активных учетных записей, чтобы предоставить пользователям площадки более точную и достоверную информацию, которой они будут доверять, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Под пользователями площадки вероятно подразумеваются рекламодатели сервиса, для которых очень важны настоящие, а не раздутые данные об аудитории сервиса и уже от точности аудиторных показателей зависят рекламные контракты Twitter. Сейчас это довольно важный вопрос для сервиса Джека Дорси. Дело в том, что в начале осени Twitter столкнулся с трудностями в продвижении рекламных объявлений. Система давала доступ почти ко всем пользовательским данным, включая номера телефонов для смсок двухфакторной идентификации. Twitter закрыл дыры, отключив большую часть сервиса от таргетированной рекламы, но это стандартная услуга и без нее часть рекламодателей просто отказалась размещать рекламу на платформе.

Как итог в октябре акции сервиса микроблогов рухнули на 20%, а капитализация компании упала почти на $6 млрд. На этом фоне основатель сервиса Джек Дорси запрещает всю политическую рекламу на платформе. При всех кажущихся минусах этого решения именно такой подход отличает платформу от ее основного конкурента Facebook и возможно действительно превратит в более надежный источник информации в меньшей степени подверженный влиянию фальшивых новостей, что накануне года президентских выборов в США вероятно будет играть важнейшую роль при выборе площадки для объявления тех или иных решений.