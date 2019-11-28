"Кибертрак" из Калифорнии стал самой, пожалуй, обсуждаемой новинкой этой осени - во многом благодаря экзотическому дизайну, напоминающему о фильме "Бегущий по лезвию". В ОАЭ придумали пикапу самое подходящее назначение: он будет полицейской патрульной машиной, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Не исключено, что сыграло свою роль и обещание Tesla снабдить пикап пуленепробиваемыми кузовными панелями, хотя обязанности у пикапа в ОАЭ будут самые мирные.

Согласно официальному заявлению представителей местного полицейского департамента, Cybertruck отправят патрулировать районы, где скапливается самое большое число туристов. Очевидно, тем самым власти эмирата собираются продемонстрировать свое внимание к самым новым разработкам. И уже даже известно, как полицейский "Кибертрак" будет выглядеть: в твиттере правоохранительных органов Дубая опубликовано его изображение с символически нанесенной патрульной ливреей. Учитывая, что борта у пикапа совершенно плоские, особых сложностей этот процесс не доставил.

Более того, в Дубае, возможно, знают что-то, чего не донесли до общественности. В том же самом посте говорится, что Tesla Cybertruck встанет на вооружение местных правоохранительных органов уже в следующем году, хотя сам Илон Маск заявлял о начале производства пикапа только в 2021-м, причем первыми на конвейер отправят самые слабые версии.

Вряд ли, учитывая пристрастие дубайских полицейских к очень дорогим суперкарам, они ограничились бы одномоторной модификацией "Кибертрака". Скорее всего, департамент заказал самую мощную версию с тремя электромоторами, которая способна катапультироваться до 100 км/ч примерно за 3 секунды. А такие пикапы, согласно официальному графику, начнут собирать только в 2022 году. Может, для Дубая в Tesla изготовят некий особенный экземпляр?