Российские ученые разработали новый материал для защиты экранов смартфонов или планшетов, обладающий антибактериальными свойствами. Возможно его применение и в медицине. Описание приводится в журнале Materials Today Communications, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Для борьбы с микробами, скапливающимися на экранах мобильных устройств, компании-производители предлагают такие решения, как добавление антибактериальных материалов в саму структуру защитного стекла или нанесение специальных полимерных пленок с антисептическим эффектом. Однако введение антибактериальных субстанций в структуру стекла - процесс достаточно дорогой, а полимерные пленки стираются, покрываются царапинами и деградируют со временем, что негативно сказывается на их эффективности.

Ученые из Университета ИТМО при поддержке коллег из Санкт-Петербургского государственного технологического института, Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии и Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени М. А. Бонч-Бруевича разработали инновационное прозрачное покрытие, способное самоочищаться и убивать болезнетворные бактерии на своей поверхности.

"Покрытия сделаны нами на основе оксида цинка и оксида олова. Мы показали, как можно оптимизировать химический состав материала, чтобы пленка из него стала прозрачной и имела бы максимально высокие антибактериальные свойства, и при этом намертво держалась на поверхности стекла", - приводятся в пресс-релизе университета слова Сергея Евстропьева, первого автора статьи.



Одним из главных достоинств нового материала, наравне с высокими антибактериальными свойствами, является сравнительная дешевизна и простота его получения. По словам ученых, технология производства и нанесения таких поверхностей на защитные стекла телефона или планшета сравнительно проста в освоении и может быть легко внедрена на предприятиях.

При толщине всего 200-300 нанометров инновационное покрытие обладает высокой прочностью и может служить дополнительной защитой экрана. Секрет его прочности и прозрачности заключается в специальных органических добавках, которые вводятся на стадии синтеза. Благодаря им достигается равномерное нанесение материала на поверхность.

Кроме того, покрытие способно самоочищаться. При воздействии на него света выделяется химически активный кислород, который разлагает органические соединения: бактерии, следы пота, жирные отпечатки пальцев. Выделение химически активного кислорода делает этот материал перспективным для использования и в медицинских целях.

"У нас начались совместные разработки с Государственным оптическим институтом по модификации волоконных эндоскопов, - рассказывает еще один автор исследования, профессор ИТМО Николай Никоноров. - В медицине довольно широко используются волоконно-оптические эндоскопы, которые вводятся в тело больного, чтобы посмотреть состояние внутренних органов. Мы экспериментируем с нанесением на конец волоконного эндоскопа нашего материала. Благодаря этому мы потенциально можем доставлять через эндоскоп химически активный кислород к раковым клеткам и с помощью него убивать их. То есть если раньше у нас был только "бинокль", или, если хотите, гибкий волоконный "прицел", то теперь мы совместили его с "винтовкой". Нужно только переключить светодиод, излучающий белый свет, на ультрафиолетовый светодиод".



Ученые предлагают и другие варианты использования нового материала. Например, при добавлении его в виде порошка в краску, можно создавать антибактериальные покрытия для стен больниц и детских учреждений.

