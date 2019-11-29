Сотрудники компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть и другие приложения, полностью восстановили их нормальную работу после сбоя в четверг.

Об этом официальные представители Facebook сообщили ТАСС, передает Day.A

"Ранее сегодня у многих были трудности с доступом к приложениям Facebook. Проблема уже решена, мы возобновили работу на 100% для всех и приносим извинения за неудобства", - говорится в полученном по электронной почте заявлении компании. Ранее в Facebook уточнили, что причиной неполадок были проблемы "с одной из центральных программных систем".

Согласно данным сервиса Downdetector, ранее в четверг наблюдались сбои в работе социальных сетей Instagram и Facebook. О проблемах сообщали пользователи в Азербайджане, США, Великобритании, Франции и в других странах.