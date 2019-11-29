Сооснователь и гендиректор Twitter Джек Дорси сообщил, что перестал пользоваться Google. Теперь он предпочитает его конкурента - DuckDuckGo, в котором главный акцент сделан на приватность. "Я люблю @DuckDuckGo. Пока это моя основная поисковая система. А приложение еще лучше!" - написал Дорси, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

DuckDuckGo, позиционирующий себя как анонимную альтернативу Google, был запущен в 2008 году. Широкая известность пришла к поисковику только летом 2013-го после скандала с интернет-прослушкой Агентства национальной безопасности США (АНБ) и разоблачений экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

В отличие от других поисковиков, DuckDuckGo не хранит историю запросов, IP-адреса и другую конфиденциальную информацию, не следит за посетителями при помощи cookie-файлов, не применяет "пузырь фильтров", показывая всем пользователям одинаковую выдачу. Приложение DuckDuckGo доступно в магазинах Google и Apple.

В списке самых посещаемых сайтов Alexa за ноябрь DuckDuckGo занимал 187 место. Тем не менее, его доля на рынке поисковиков ничтожна в сравнении с Google.