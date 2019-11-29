Главный дизайнер Apple Джонатан Айв, отвечавший за разработку внешнего вида многих устройств, выпускаемых компанией, покинул ее. Об этом сообщил в четверг отраслевой интернет-портал The Verge, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Apple в июне заявила, что Айв намерен уйти из компании в течение года. В настоящее время его имя не значится в списке руководителей Apple, опубликованном на официальном сайте компании. Айв пришел в нее в 1992 году, а через четыре года стал ее главным дизайнером.

Глава Apple Тим Кук, объявляя в июне о намерениях Айва, отметил его вклад в разработку многих устройств. В их числе смартфоны iPhone и компьютеры iMac. Одним из последних достижений Айва в Apple Кук назвал разработку дизайна новой штаб-квартиры компании Apple Park.

По данным The Verge, теперь за дизайн продукции Apple будет отвечать Джефф Уильямс, занимающий пост операционного директора. По сведениям отраслевого портала 9to5Mac ("Найн-ту-файв-мак"), в этой работе также будет участвовать Эванс Хэнки. Он до последнего времени был одним из дизайнеров Apple.

Ожидается, что Apple будет сотрудничать с новой дизайнерской компанией Айва LoveFrom. В ней также будет работать давний друг и коллега Айва Марк Ньюсон. Айв и Ньюсон, в частности, вместе работали над дизайном часов Apple Watch.

Основанная в 1976 году Apple, помимо iPhone и iMac, производит ноутбуки MacBook, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире. Ее рыночная капитализация превышает $1,1 трлн долларов.