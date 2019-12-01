Компания Samsung начала рассылку стабильной версии операционной системы Android 10 на смартфоны флагманской серии Galaxy S10.

Первыми обновление начали пользователи пользователи в Германии, пишет GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Апдейт "весит" чуть более 1,9 гигабайта и включает обновления безопасности за декабрь. Установить его можно на модели Galaxy S10, S10e и S10+. Как ожидается, жители других регионов получат Android 10 уже в скором времени.

Первой Android 10 стала доступна в начале сентября на смартфонах Google Pixel, Essential Phone и Redmi K20 Pro. В новой версии ОС впервые внедрена полностью жестовая системная навигация (можно использовать и кнопки, как раньше), а также охватывающая весь интерфейс ОС темная тема оформления. Она позволяет беречь глаза при слабой освещённости и, если смартфон оборудован OLED-экраном, экономить заряд батареи.