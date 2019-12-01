Компания Xiaomi, выпустившая за последний месяц свои первые смарт-часы, букридер и пауэрбанк-грелку, продолжает активно осваивать новые продуктовые категории. Очередной инновацией китайцев стала "умная" электрокровать 8HMilan Smart Electric Bed, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В каркас двухместной кровати встроены два электромотора, которые позволяют очень точно регулировать угол наклона спального места. Обе половины матраса могут подниматься и опускаться независимо друг от друга. Управлять Smart Electric Bed можно, нажимая на кнопки и отдавая голосовые команды.

Спинка регулируется под углом 0-60°, место для ног - до 30°, пишет Gizmochina. У мебельного изделия Xiaomi предусмотрено пять режимов: стандартный плоский, режим "антихрапа", режимы для чтения и просмотра телевизора, а также режим, который позволит отдыхающему почувствовать себя "в невесомости".

Рама Smart Electric Bed выполнена из высокопрочного стекловолокна и легированной стали. Общий вес, который может выдержать конструкция, - до 1 тонны. Обтянута кровать экологически чистой тканью Litchi 8-го поколения, текстура и блеск которой напоминают кожу.

Краудфандинговый проект по привлечению инвестиций на производство Smart Electric Bed компания откроет 3 декабря. Предзаказать смарт-кровать можно будет за 1999 юаней.