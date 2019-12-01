В начале этой недели Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro с "дырявым" дисплеем, чипом Kirin 990 и фирменным стилусом M-Pencil. Теперь компания обещает новые версии планшета, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

Что готовят

Об этом рассказал исполнительный директор потребительского подразделения Huawei Ю Чэндун (Yu Chengdong). По его словам, скорее всего, это будут версии с большими размерами экрана.

А так как производитель использует дорогие дисплеи - увеличение диагонали приведет и к повышению стоимости планшета.

Сейчас представлена модель MatePad Pro с 10,8-дюймовым экраном. Ожидается, что новые версии получат дисплеи с диагональю 12-13 дюймов, чтобы в результате конкурировать и с 10,2-дюймовым iPad, и с 11" и 12,9-дюймовым iPad Pro.

Когда именно новые модификации появятся на рынке, пока неизвестно.

Кстати, Ю Чэндун также признался, что компания хотела вовсе отказаться от выпуска планшетов, однако он убедил коллег в том, что у гаджетов с большими экранами и мощным "железом" есть будущее.