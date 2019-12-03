Администрация сети микроблогов Twitter намерена предоставлять пользователям больше информации о том, какие сведения о них она собирает, а также о предпринимаемых мерах по защите данных. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится в опубликованном в понедельник заявлении сети микроблогов.

"Мы считаем, что компании должны быть подотчетны людям, вверяющим им свои личные данные, а также не только обеспечивать сохранность этой информации, но и разъяснять, как они это делают", - подчеркивается в документе. Сотрудники Twitter признали, что у них есть "возможности для улучшения" в этой сфере.

Twitter объявил о создании сетевого ресурса, на котором будет рассказываться о том, какие меры предпринимают сотрудники компании для защиты личных данных пользователей, об инициативах с этой целью, а также о допущенных в данной сфере нарушениях. Новый сайт получил название Twitter Privacy Center. "Мы полагаем, что вы должны знать, какие сведения мы собираем о вас, как применяем их, а также, что у вас должен быть полноценный контроль и над тем, и над другим", - отмечается в заявлении, опубликованном на данном ресурсе.

В Twitter также сообщили, что планируют с 1 января 2020 года внести изменения в политику конфиденциальности. Одно из них предполагает, что теперь пользователям, которые живут "за пределами США, ЕС, и Европейской экономической зоны", предоставлять услуги будет компания Twitter, которая базируется в Сан-Франциско. Ранее это делала ее дочерняя структура под названием Twitter International Company, головной офис которой находится в Ирландии. Это позволит администрации при обслуживании пользователей по всему миру руководствоваться законодательством США, а не ЕС.

Ежемесячная аудитория Twitter составляла примерно 320 млн человек в феврале. Рыночная капитализация компании превышает $23 млрд.