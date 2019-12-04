PlayStation вошла в "Книгу рекордов Гиннеса" как самая продаваемая линейка домашних консолей в истории.

О получении сертификата рассказали в официальном Твиттере PlayStation, передает Day.Az со ссылкой на dtf.ru. Для подсчёта рекорда использовались данные на 7 ноября.

Поставки оригинальной PlayStation, вышедшей в 1994 году, составили 102,5 миллиона единиц - она была первой в истории домашней консолью, достигнувшей этой отметки.

Позже вышла PS2, которая разошлась тиражом в более чем 155 миллионов единиц, и до сих пор она остаётся самой продаваемой консолью в истории.

PS3 не смогла повторить успеха своих предшественниц, но тоже показала хорошие продажи - её поставки превысили 87 миллионов единиц.

Наконец, PS4 из текущего поколения достигла 102,8 миллиона отгрузок по всему миру, что сделало её второй самой продаваемой консолью Sony.