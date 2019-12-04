Сундар Пичаи стал руководителем холдинга Alphabet, частью которого является компания Google. Об этом говорится в опубликованном заявлении Alphabet, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, Ларри Пейдж, который до последнего времени был генеральным директором холдинга, оставил свой пост. Таким же образом поступил президент Alphabet Сергей Брин. Пичаи теперь одновременно является генеральным директором Google и Alphabet.

Пейдж и Брин в совместном заявлении отметили, что "пришло время упростить структуру управления" Alphabet. Как они подчеркнули, "Alphabet и Google больше не нуждаются в двух гендиректорах и президенте, Сундар будет гендиректором и Google, и Alphabet". Пост президента холдинга будет ликвидирован.

Пейдж и Брин будут входить в совет директоров Alphabet. Они отметили, что намерены "активно участвовать" в работе холдинга. "Кроме того, мы планируем продолжать регулярно консультироваться с Сундаром, в особенности, по вопросам, которыми мы увлечены", - отметили они.

Компания Google была основана Пейджем и Брином. Она впервые была зарегистрирована как частное предприятие в сентябре 1998 года. С 2015 года Google является частью Alphabet. Головной офис холдинга находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния). Рыночная капитализация Alphabet превышает $890 млрд.

По сведениям телеканала CNBC, Пейджу сейчас принадлежит 5,8%-ная доля в Alphabet, а Брину - 5,6%-ная. Пичаи является держателем 0,1%-ной доли.