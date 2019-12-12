Соучредитель и генеральный директор Twitter Джек Дорси рассказал о создании социальной сети нового поколения, которая будет иметь революционные особенности. Об этом Дорси сообщил на своей странице, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава Twitter утверждает, что новая соцсеть станет децентрализованной, и будет иметь открытый исходный код, что позволит пользователям создавать серверы для общения по указанным правилам. Для создания соцсети уже финансируется независимую команда, состоящая из пяти архитекторов, инженеров и дизайнеров.

Дорси отметил, что пользователи в новой соцсети смогут общаться, как в электронной почте - используя различные площадки и общий протокол.

Он также уточнил, что подобный принцип уже используется в соцсети Mastodon, которая позволяет создавать отдельный сервер с индивидуальными правилами.