Один из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов - компания Intel - приобрел израильскую Habana Labs за $2 млрд, говорится в релизе Intel, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



"Сегодня корпорация Intel объявила о приобретении Habana Labs ... примерно за $2 млрд", - отмечается в сообщении. Израильская компания при этом будет независимым подразделением, которое будет возглавлять нынешний управленческий состав компании Habana Labs.



Покупка Habana Labs будет способствовать укреплению позиций Intel на рынке искусственного интеллекта, так как совместно компании смогут ускорить внедрение продуктов на его основе в центрах обработки данных.



Благодаря объединению компаний Intel ожидает роста выручки от технологий на основе искусственного интеллекта в текущем году на 20% в годовом выражении или на $3,5 млрд.



Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 сентября 2019 года штат компании составляет 111,9 тысячи человек.



Habana Labs была основана в 2016 году. Компания занимается созданием разработок в сфере искусственного интеллекта, базирующихся на процессорных платформах, оптимизированных для обучения искусственных нейронных сетей.

