https://news.day.az/hitech/1186391.html В работе Twitter произошел масштабный сбой
В работе Twitter произошел масштабный сбой
Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру, включая Россию. Это следует из опубликованных во вторник данных сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Чаще всего с неполадками, которые фиксируются примерно с 18:56 по бакинскому времени, сталкиваются пользователи в США, странах Европы и Латинской Америки, а также Японии.
Большая часть (52%) пользователей жалуются на неполадки в функционировании приложений соцсети, еще 47% жалоб касаются работы сайта.
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