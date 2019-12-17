Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру, включая Россию. Это следует из опубликованных во вторник данных сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность популярных интернет-ресурсов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чаще всего с неполадками, которые фиксируются примерно с 18:56 по бакинскому времени, сталкиваются пользователи в США, странах Европы и Латинской Америки, а также Японии.

Большая часть (52%) пользователей жалуются на неполадки в функционировании приложений соцсети, еще 47% жалоб касаются работы сайта.