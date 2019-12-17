Американский производитель акустики JBL (бренд компании Harman, купленной Samsung в 2016 году) открыл предзаказы на беспроводные наушники "с практически неограниченным временем воспроизведения". Они подпитывают себя сами - от размещенных на оголовье фотоэлектрических элементов, которые преобразуют солнечную энергию в электрическую, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Сбор средств на выпуск модели Reflect Eternal открыт на краудфандинговой платформе Indiegogo. Предзаказать новинку можно за $99, ожидаемый срок начала доставок (только в США и Германию) - октябрь 2020 года.

В "ушах" применяется материал Powerfoyle от Exeger, который впитывает энергию не только солнца, но и (хоть и медленнее) искусственных источников освещения. По заявлениям JBL, если носить Reflect Eternal на улице в солнечную погоду по 2,5 часа в день, их можно вообще не ставить на стационарную зарядку. Правда, мелким шрифтом компания указывает, что для этого устройству потребуется освещенность в 50 тысяч люкс, то есть на него должны попадать прямые солнечные лучи.

Заряжать Reflect Eternal можно и через USB-кабель. 15-минутной зарядки, обещает производитель, хватит на 2 часа прослушивания музыки. Емкость батареи - 700 мАч.

Помимо этого, новая модель JBL оснащается микрофонами и встроенными в чашку кнопками, которыми можно управлять звонками, а также поддерживает голосовых помощников Amazon Alexa и "Ассистента" Google.