Автопроизводители Fiat Chrysler и французская PSA, владелец Peugeot, подписали обязывающее соглашение о слиянии, сообщает Financial Times. Новая компания станет четвертым по величине автогигантом в мире, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Совокупный доход создаваемого автопроизводителя составляет 170 миллиардов евро за год, операционная прибыль - 11 миллиардов евро, а продажи автомобилей - 8,7 миллиона единиц.

Акционеры каждой группы получат по 50 процентов акций новой компании. Участники сделки обещают, что не будет закрыт ни один завод, а слияние позволит сэкономить в совокупности 3,7 миллиарда евро в год. Новое предприятие планирует масштабные инвестиции в технологию беспилотных автомобилей и электромобили.

Fiat Chrysler и PSA ожидают, что сделку удастся закрыть в течение 12-15 месяцев. В этот период ее должны одобрить акционеры и регулирующие органы.

О намерении объединиться компании объявили в конце октября. До этого в течение года Fiat Chrysler пытался договориться о слиянии с Renault, но отказался от идеи.

Fiat Chrysler владеет брендами Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Lancia, Ram Trucks, а PSA - Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Больше нового альянса автомобилей продают Volkswagen, Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota Motor.