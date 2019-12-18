Apple, Amazon, Google и члены Zigbee Alliance (объединяет IKEA, Comcast, Texas Instruments и других) договорились о совместной разработке универсального стандарта для устройств "умного" дома. Предполагается, что сформированная ими рабочая группа Connected Home Over IP выработает новый, открытый протокол, который послужит "языком общения" между техникой разных производителей, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Предложения в сегменте домашней электроники есть практически у каждого крупного игрока: LG, например, развивает линейку "умных" бытовых приборов Smart Appliance, таких как стиральные машинки и холодильники, а IKEA продает лампочки, регуляторы яркости, сенсоры движения и другие товары, подключаемые к интернету.

Однако многие компании реализуют собственные протоколы, на котором "говорят" их устройства, из-за чего они оказываются несовместимыми между собой. Условно, "умную" лампочку, подключенную к экосистеме Xiaomi Mijia, нельзя будет погасить через Apple HomeKit, а "Алиса" не поймет команду, когда пользователь попросит свернуть штору IKEA.

Единый стандарт призван навести порядок на рынке. Он упростит задачу потребителям, позволив им покупать товары, не задумываясь о совместимости, разработчикам - поможет сэкономить время, а производителям - снизить издержки. По словам представителей Zigbee Alliance, куда также входят Samsung SmartThings и Signify (прежнее название - Philips Lighting), за право использования нового стандарта не будут взиматься лицензионные платежи.

Сроки, когда в продажу поступят продукты на основе открытого протокола, пока не определены. Первые наработки группа готовится представить в следующем году.