Microsoft подтвердила, что будет частично поддерживать Windows 7 посмертно - после окончания официального срока жизни ОС. Об этом в своем блоге заявил IT-специалист Мартин Бринкман (Martin Brinkmann), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бринкман спросил у специалистов Microsoft, закончится ли поддержка Windows 7 даже у коммерческих лицензий. В компании заметили, что расширенная поддержка закончится, однако обладатели бизнес-версий будут получать патчи безопасности Microsoft Security Essentials. Речь идет о специальных версиях ОС с платной поддержкой на срок до трех лет.

После ответа Мартину Microsoft обновила информацию о Windows 7 на своем сайте. Компания заявила, что патчи безопасности будут и дальше выпускаться под ОС, однако система Microsoft Security Essentials не будет обновляться. Бринкман предположил, что в экстраординарных случаях Microsoft все равно будет поддерживать все версии Windows 7. В качестве примера он привел случай, когда компания выпустила обновления безопасности для Windows XP после появления вируса WannaCry.

Расширенная поддержка Windows 7 закончится 14 января 2020 года. Microsoft настоятельно призывает пользователей обновиться на актуальную Windows 10 и после 15 января будет рассылать обладателям копий встроенные в систему уведомления о необходимости перехода. Релиз Windows 7 состоялся в июле 2009 года.