https://news.day.az/hitech/1187016.html В работе Google зафиксирован сбой
В работе Google зафиксирован сбой
Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе поисковой системы Google, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Чаще всего на проблемы с работой "поисковика" жаловались жители Турции, Болгарии, Греции, Британии, россияне и граждане других стран.
Проблемы у пользователей возникли с входом на сайт. На это пожаловались 71% пользователей и еще 28% не могли авторизоваться.
Причина сбоя в настоящее время пока неизвестна.
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