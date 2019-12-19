Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе поисковой системы Google, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Чаще всего на проблемы с работой "поисковика" жаловались жители Турции, Болгарии, Греции, Британии, россияне и граждане других стран.

Проблемы у пользователей возникли с входом на сайт. На это пожаловались 71% пользователей и еще 28% не могли авторизоваться.

Причина сбоя в настоящее время пока неизвестна.