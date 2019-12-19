В китайской социальной сети Weibo опубликованы фотографии ещё не анонсированного устройства Samsung, которое может оказаться вторым в истории компании складным смартфоном с гибким экраном, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На фото изображён аппарат-раскладушка в популярном лет 15 назад форм-факторе "пудреница": экран складывается по горизонтальной оси пополам. На внешней стороне устройства - небольшой сдвоенный фотомодуль и мини-экран, отображающий время, дату и оставшийся заряд батареи.

Устройство даже в разложенном виде выглядит довольно компактным, а рамки экрана шире, чем у нынешних флагманских моделей Samsung. Невысокое качество снимков не позволяет разглядеть механизм сгибания. На экране заретушированы надписи по краям. Изображение похожего аппарата Samsung ранее показала во время одной одной из презентаций, а слухи о его разработке впервые попали в прессу ещё в марте.

В таком же форм-факторе выполнен первы гибкий смартфон Motorola RAZR, который должен поступить в продажу в начале 2020-го года. Неясно, действительно ли Samsung готовит такой смартфон к выпуску, или это просто инженерный прототип. Нельзя исключать и того, что снимки являются подделкой.