Социальная сеть Facebook продолжает отслеживать местоположение пользователей - даже если эта функция была отключена в настройках. Знание, где находится человек, помогает выявить подозрительное поведение при входе в систему и защитить учетную запись от "угона", а также пресечь распространение дезинформации, пояснили в компании, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Когда пользователь отключает приложению доступ к геолокации, оно прекращает передавать соцсети точные GPS-координаты. Несмотря на это, сервис все еще может определять его местоположение по косвенным признакам: IP-адресу устройства, чекинам или геоотметкам на фотографиях. Об этом представители Facebook сообщили в письме на запрос сенаторов Джоша Хоули от штата Миссури и Криса Кунса от Делавэра.

Помимо защиты аккаунта, геоданные могут использоваться для таргетирования рекламы и показа релевантного контента в "Хронике". "В силу обстоятельств, практически вся реклама на Facebook показывается на основе данных о геолокации, хотя чаще всего объявления нацеливаются на людей из определенного города или более крупного региона, - признали в компании. - Иначе люди, проживающие в Вашингтоне, получали бы рекламу услуг или событий в Лондоне, и наоборот".

Сенаторов ответ компании не устроил, отмечает CNBC. "Facebook это признал. Выключите 'службы геолокации', и они будут ПРОДОЛЖАТЬ вас отслеживать, чтобы зарабатывать деньги (показывая вам рекламу), - написал Хоули. - Отказаться от этого нельзя. Нет контроля над персональной информацией. Это большая технология. И вот поэтому конгресс должен принять меры".

Кунс также заявил, что Facebook вводит пользователей в заблуждение относительно обработки их персональных данных. "Facebook утверждает, что пользователи управляют своей конфиденциальностью, но на самом деле у них нет даже возможности запретить Facebook сбор и монетизацию геоданных", - сказал он.