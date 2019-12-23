Китайские ученые протестировали экспериментальный дрон FY-36. Модель с топливной системой на метаноле продержалась в воздухе почти 12 часов, что South China Morning Post называет рекордным показателем, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Разработкой беспилотника занимались производитель дронов из Тяньцзиня Feye UAV Technology, Даляньский институт химической физики и Академия наук Китая. При весе в 15 килограммов и с системой из четырех винтов с топливным элементом на метаноле аппарат может разгоняться до 90 километров в час. По подсчетам специалистов, батарея на метаноле может высвобождать в 70 раз больше энергии, чем литий-ионный аккумулятор.

Эксперты заявили, что спирт является более сложным источником энергии, чем обычный аккумулятор. Например, при низких температурах преобразование химической энергии в электричество замедляется. Специалисты заявили, что им удалось добиться 12-часовой автономности полета лишь спустя полутора десятков неудачных тестовых запусков.

Руководивший разработкой FY-36 Чжан Венью (Zhang Wenyu) заметил, что новый источник топлива изменит сложившуюся ситуацию в сегменте беспилотных полетов. По словам ученых, дрон на спиртовой тяге можно использовать в поисково-спасательных операциях, для аэрофотосъемки, в научных и военных целях.