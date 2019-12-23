Компания Motorola, принадлежащая китайской Lenovo, объявила: выход смартфона Razr со сгибаемым пополам экраном откладывается. Исходно устройство, использующее легендарный бренд телефонов-раскладушек, должно было поступить в продажу в США 26 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Компания объяснила своё решение неожиданно высоким спросом на смартфон стоимостью 1499 долларов, удовлетворить который в первые дни продаж не получилось бы. Поэтому в Motorola старт продажи и приёма заказов на Razr отложили. При этом в компании "не ожидают значительной задержки от исходно намеченной даты".

Тем не менее, очевидно, что купить складной смартфон Motorola Razr можно будет уже только в 2020-м. Устройство со сгибаемым по горизонтальной оси 6,2-дюймовым экраном и далеко не самым мощным процессором Qualcomm Snapdragon 710, было представлено 14 ноября.

Телефон оснащается также внешним 2,7-дюймовым дисплеем с разрешением 800 на 600 пикселей, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Основная камера имеет разрешение 16-мегапикселей и светосильный (f/1.7) объектив, фронтальная внутри - 5-мегапиксельная.