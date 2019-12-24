Социальная сеть Twitter отказалось от использования анимированных изображений формата PNG. Такая мера - это забота о людях с чувствительностью к мигающим картинкам, в том числе с эпилепсией. Об этом сообщается на официальной странице Twitter в соцсети, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Запрет касается только новых постов. Разработчики обнаружили ошибку, которая позволяет обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG. Зафиксированы случаи, когда сразу несколько подобных анимационных изображений появлялись в одном посте, при этом воспроизведение начиналось без предупреждения.

В службе поддержки полагают, что подобные уловки помогают злоумышленникам атаковать пользователей социальной сети с повышенной чувствительностью к движущимся и мерцающим изображениям.

Ранее сообщалось, что Twitter начал рассылать пользователям, которые не заходили в соцсеть более полугода, предупреждения. Они должны были до 11 декабря посетить свои страницы, в противном случае их учетная запись будет закрыта.