Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире.

Как передает Day.Az, об этом сообщает 9to5mac.

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple - iPhone 11 - оказалась на пятом месте.

Вторую и третью строчку рейтинга заняли Samsung Galaxy A10 и A50, у них 2,6% и 1,9% рынка соответственно. Еще один смартфон от Samsung - Galaxy A20 - занял седьмое место в рейтинге.

Кроме них, в число самых популярных гаджетов вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.

Всего на десять самых продаваемых смартфонов пришлось около 17 процентов рынка.