На выставке CES 2020, стартующей 7 января в Лас-Вегасе, компания Intel планирует представить новую систему охлаждения для ноутбуков, которая может повысить эффективность отвода тепла на 25-30%. Об этом со ссылкой на источники среди поставщиков Intel сообщает ресурс Digitimes, передает Day.Az со ссылкой на reddit.com.

Создание революционного теплоотвода будет проходить в рамках нового стандарта высокопроизводительных ноутбуков Project Athena. В разработке ноутбуков, соответствующих этому стандарту, кроме Intel, участвуют более 100 компаний, среди которых - Dell, Lenovo, Google, Hewlett-Packard и Microsoft.

Сообщается, что при создании новой системы охлаждения вместо традиционных модулей теплоотвода будут использованы испарительные камеры, а роль радиаторов, рассеивающих тепло, сыграют графитовые листы, расположенные за экраном ноутбука. Избыточное тепло будет передаваться на радиатор через экранные петли.

Новая концепция системы охлаждения позволит создавать действительно мощные ультратонкие ноутбуки без использования вентиляторов. Кроме традиционных "раскладушек", инновационный теплоотвод будет использоваться на ноутбуках-трансформерах. Пока что конструкция теплового модуля Intel подходит лишь для ноутбуков, которые открываются под максимальным углом в 180°, а не для моделей с вращающимся на 360° экраном, поскольку графитовый радиатор требует особой конструкции петель.