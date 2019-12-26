Компания Samsung, возможно, изменит порядковый номер в названии смартфонов своей флагманской линейки. По неподтвержденным данным, следующая за Galaxy S10 модель будет именоваться не Galaxy S11, а Galaxy S20, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом сообщил твиттер-аккаунт UniverseIce, в прошлом неоднократно публиковавший достоверную информацию о ещё не выпущенных смартфонах Samsung и других производителей. "Следующий год - 2020-й, а 20 знаменует собой новое начало", - написали авторы блога.

В последний раз Samsung перескакивала через порядковый номер в 2016 году, когда вместо ожидавшегося Galaxy Note5 представила Galaxy Note7. "Шестерку" пропустили, чтобы не сбивать с толку потребителей: компания не хотела, чтобы новый фаблет считали прошлогодней моделью, устаревшей перед Galaxy S7.

Анонс Galaxy S11/S20 ожидается в середине или второй половине февраля 2020 года. Аппарату обещают пять камер (включая 108-мегапиксельный объектив и 45-мп телевик с возможностью 5-кратного оптического зума), экран с отверстием по центру, процессор Snapdragon 865 либо Exynos 990. 3,5-мм аудиовхода для наушников и выделенной под помощника Bixby кнопки у смартфона не будет.

Также новинку могут оснастить батареей объемом 5000 мАч. Для сравнения, iPhone 11 Pro Max комплектуется аккумулятором на 4000 мАч, и этого запаса хватает на целый день активного использования.