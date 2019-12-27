Galaxy Watch Active 2 - это смарт часы от Samsung, которые показывают не только время, но и отслеживают активность и выступают в роли полноценных наручных коммуникаторов в некоторых случаях заменяя даже смартфон. Девайс полностью повторяет черты механических часов, что также отражается в круглой форме устройства, классическом циферблате, кнопках и даже ремешке. Часы доступны в корпусе, выполненном из алюминия или нержавеющей стали, в серебристом, черном или золотом цветовых исполнениях. Можно также выбрать из опций: размер дисплея 44 мм или 40 мм. При выборе стоит исходить только из личных предпочтений, так как экраны и интерфейс часов разных габаритов идентичны, а модификациями одинаково удобно пользоваться. В комплекте с алюминиевой версией идет силиконовый ремешок, к нержавеющей стали предусмотрен кожаный ремешок. Дополнительно также есть возможность настроить циферблат под свой стиль. Специальный вотчфейс My Style, позволяет сделать фото вашей одежды, затем указать основной цвет вашего образа, а далее сгенерировать несколько циферблатов в тон указанной цветовой гамме.

Внешний вид смарт-часов выполнен в минималистичном дизайне, без лишних элементов. Аккуратный обтекаемый профиль корпуса, дополнен обновлённым дисплеем с тонкой рамой. За счет этого обновления гаджет получил увеличенное рабочее пространство. Таким образом, в 40 мм моделях установлен экран на 1.2 дюйма, а на 44 мм модели - 1.4 дюйма, при этом разрешение в обоих случаях одинаковое - 360х360 точек. Отметим, что девайс оснащен ярким и красочным SuperAMOLED экраном, с автоматической регулировкой яркости, благодаря чему, информация хорошо просматривается даже на солнце. Одним из главных отличий модели Galaxy Watch Active 2 стало наличие сенсорного безеля. На нем установлен круговой регулятор, который позволяет проще взаимодействовать с девайсом, позволяя листать меню настроек и список приложений. Сенсорный безель можно как активировать, так и отключить в настройках часов. Дополнительно за управление в Galaxy Watch Active 2 отвечают две механические кнопки на правой стороне циферблата. На левой стороне теперь установлен динамик, что обеспечивает поддержку голосовых звонков.

Часы используют двухъядерный процессор Exynos 9110 с тактовой частотой 1.15 ГГц. Здесь также установлена 768 МБ оперативная и 4 ГБ внутренняя память, соответственно, можно загружать свои картинки или музыку прямо на гаджет.

В также часах установлена защита от воды и пыли - IP68, а дисплей сделан из закаленного стекла Corning Gorilla Glass DX+. Помимо этого, указывается, что в часах можно нырять, они выдерживают погружение до 50 метров (5 АТМ), таким образов у вас будет возможность использовать Galaxy Watch Active 2 практически в любых условиях. Данный пункт является важным фактором, так как одним из главных предназначений смарт часов, является использование в качестве трекера физической активности. Для данной цели здесь установлено несколько датчиков, таких как: датчик ускорения, гироскоп, барометр и датчик пульса. Таким образом, часы позволяют отслеживать более 39 типов тренировок, из них семь активируются автоматически - бег, плавание, ходьба, езда на велосипеде и другие. Обновленная функция Running Coach дает возможность определять скорость бега в режиме реального времени и выбирать любую из семи программ для занятия. Также здесь вы сможете собирать данные о потраченных калориях и времени.

Дополнительно часы оснащены анализатором режима сна - Samsung Health, который покажет, сколько вы проспали и был ли ваш сон беспокойным и трекером стресса, который предложит специальные дыхательные упражнения, в зависимости от уровня вашего эмоционального состояния.

Galaxy Watch Active 2 - это яркий, красочный экран с удобным управлением. Это часы с аккуратным, лаконичным дизайном, которые подойдут как к спортивному, так и к более официальному стилю. Это красивый интерфейс, с которым приятно взаимодействовать с возможностью следить за своей активностью и состоянием здоровья, слушать музыку, отвечать на звонки и сообщения.

Дополнительную информацию о смарт часах Galaxy Watch Active можно получить в сети магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.Az, Soliton и Optimal.