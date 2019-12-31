Пока остальные производители только делают первые шаги в области гибких смартфонов, Samsung уже думает над устройствами с растягивающимся дисплеем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, Patently Mobile заметили, что корейская компания зарегистрировала патент дисплея, который можно увеличивать на ходу. В документе сказано, что пользователь может управлять смартфоном в двух режимах - открытом и закрытом. В первом случае устройство выглядит более классически, а во втором гаджет получает вытянутый дисплей с большей диагональю.

Судя по патенту, подобный гаджет будет использовать гибкий дисплеи, которые скручивается в закрытом режиме, и раскручиваться в открытом. Да, никаких слайдеров и сменных экранов. Управлять размером дисплея пользователю предложат с помощью подвижной панели на задней части устройства.

В патенте также говорится о датчике, который будет определять размер дисплея и подстраивать "координаты сенсорного ввода". Вместе с этим в документе упоминается датчики жестов и яркости, гироскоп, датчик атмосферного давления и биометрический сенсор.

С новым дизайном Samsung технически может выпустит смартфон с двумя размерами дисплея по одной цене. Или же компания начнет выпускать разные модели с расширяющимися экранами. В любом случае это даст Samsung конкурентное преимущество. К тому же концепция устройства не ограничивается смартфоном и может быть применена к планшетам, автомобильным дисплеям и так далее.

Все же стоит отметить, что это только патент, который может не дожить до производственного конвейера. К тому же Samsung до сих пор не разобралась с гибкими дисплеями в складных смартфонах и только постигает нишу. Компания только выпустила первую версию Galaxy Fold, и, по слухам, планирует выпустить вторую модель в 2020 году вместе с гибким "смартфоном-раскладушкой".