Samsung только выпустила свой первый гибкий смартфон, но уже готовит новую версию в форм-факторе "раскладушки".

Если верить источнику Yonhap, в 2020 году Samsung Electronics Co. выпустит второй гибкий смартфон, который выйдет до старта продаж Galaxy S11. "Корейский гигант" уже общается с тремя местными операторами, чтобы выпустить "раскладушку" у себя на родине, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

По словам источника, смартфон получит 6.7-дюймовый дисплей, который будет "практически квадратным" в сложенном состоянии. К тому же новая модель будет дешевле Galaxy Fold, и появится на полках с ценником в около $1 000. Остальные характеристики пока неизвестны, но, по словам источника, поддержки 5G не будет.

Samsung должна выпустить новый сгибаемый смартфон уже в феврале 2020 года. Источник сообщает, что компания проведет мероприятие в Соединенных Штатах, где анонсирует гаджет и запустит продажи новинки. Второе поколение Galaxy Fold также могут выпустить уже в конце 2020 года, и в планах Samsung продать 6 миллионов гибких смартфонов в следующем году.

В то же время 11 или 18 февраля мир ждет официальную презентацию Galaxy S11. По слухам, флагман получит 6,9-дюймовый AMOLED дисплей с частотой 120 Гц, процессор Snapdragon 865 или Exynos 990 (в зависимости от региона), а также до 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. К тому же на днях Galaxy S11+ прошел сертификацию Bluetooth 5.0.