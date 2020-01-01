Разработчики мессенджера WhatsApp сообщают о прекращении поддержки приложения на устройствах со старыми версиями операционной системы.

С сегодняшнего дня прекращена поддержка платформ Windows Phone и Windows 10 Mobile, передает Day.Az со ссылкой на Gagadget.

А с 1 февраля из списка поддержки выбывают Android 2.3.7 и старше, а также iOS 8 и старше. Конечно, WhatsApp продолжит работать на этих устройствах, но приложение не будет получать обновления, поэтому может работать некорректно.

"Поскольку мы больше не занимаемся активной разработкой для этих операционных систем, некоторые функции могут перестать работать в любое время", - предупреждают на странице поддержки.

Компания рекомендует обновиться и пользоваться мессенджером на:

- Android 4.0.3 и более поздние версии;

- iPhone с операционной системой iOS 9 и более поздние версии;

- некоторые телефоны с операционной системой KaiOS 2.5.1 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.