Huawei подвела итоги 2019 года, и, несмотря на санкции, довольна результатами, но с опаской смотрит в 2020 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, председатель правления Huawei Эрик Ксу разослал письма сотрудникам компании, в которых рассказал о достижениях предприятия. Судя по документу, в 2019 году компания заработала $122 миллиарда, что на 18% больше чем в прошлом году. Похоже, что санкции США, наложенные на оборудование для развертывания сетей 5G и смартфоны, не навредили Huawei.

Дело в том, что оборудование для 5G таки пустили в Европу, после многочисленных проверок. К тому же суммарные продажи смартфонов Huawei достигли отметки в 240 млн штук, тогда как в 2018 году компания продала 206 млн смартфонов.

Все же Huawei не спешит открывать шампанское и готовится к 2020 году. Несмотря на растущие показатели, аналитики компании рассчитывали на большее. Потому в 2020 году главной целью китайцев станет выживание.

"Эти цифры ниже, чем наши первоначальные прогнозы, но бизнес остается стабильным, и мы остаемся сильными перед лицом бедствий", - написал Эрик.

Huawei и вправду не сдается. В декабре компания запустила бета-тестирование Huawei Mobile Services, в которую войдут приложения на замену Google Mobile Services. Компания-поисковик прекратила сотрудничество с Huawei, потому китайцы решили сделать собственный Google Play с картами и почтовым клиентом. На счету компании уже около 45 тысяч приложений, но до Google с её 3 миллионами еще далеко.