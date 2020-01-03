Apple может представить сразу двух преемников iPhone SE
Весной этого года ожидается выход iPhone SE 2 (или iPhone 9, точное название еще неизвестно) - наследника компактного iPhone SE. Однако теперь появилась информация, что у iPhone SE будет не один, а два преемника.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gagadget, об этом сообщает издание DigiTimes, ссылаясь на источники в тайваньской цепи поставок. По слухам, у смартфона будет LCD дисплей с диагональю 5,5 или 6,1 дюйма.
Правда, до официального выхода второго iPhone SE 2 еще далеко: он появится в продаже в конце 2020 года или в начале 2021 года.
Напомним, известный аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует выход в 2020 году пяти новых моделей iPhone, а вот исследовательская компания Rosenblatt ожидает целых 7 смартфонов. Это iPhone SE 2, iPhone 12 4G, iPhone 12 Pro 4G, iPhone 12 Pro 5G, iPhone 12 Pro Plus 4G, iPhone 12 Pro Plus 5G, iPhone 12 Pro Max 5G.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре