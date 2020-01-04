Эксперт по технологиям аккумуляторов назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению срока службы батареи. Чтобы избежать этого, необходимо оперативно снимать с зарядки телефон, если индикатор батареи показывает 100 процентов, рассказал изданию Business Insider управляющий директор компании BatterieIngenieure Доминик Шульте (Dominik Schulte), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист посоветовал не ставить на зарядку гаджеты ночью, поскольку именно в это время суток владельцы смартфонов не могут контролировать уровень заряда телефона. В связи с этим Шульте рекомендует дождаться утра.

Как и производители смартфонов, эксперт советует поддерживать заряд телефона на уровне 30-50 процентов. Таким образом ресурс батареи снижается медленнее.

В то же время менеджер по продуктам в Google Рональд Хо (Ronald Ho) считает устаревшим мнение о том, что слишком частая или чрезмерная зарядка - это плохо. По его словам, современные технологии позволяют производителям встраивать в гаджеты механизмы оптимизации заряда.

Однако Шульте настаивает на том, что деградация аккумулятора происходит, несмотря на наличие в смартфонах защиты от перезаряда.