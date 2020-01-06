Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, закрыла сделку по покупке ближневосточного конкурента - Careem Networks - за $3,1 млрд, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Careem Networks стала на 100% подразделением Uber, сохранив при этом свой бренд, сообщает "Интерфакс". Один из основателей и главный исполнительный директор Careem Networks Мудассир Шейха продолжит возглавлять бизнес.

Новое подразделение Uber получит собственный совет директоров, состоящий из трех представителей Uber и двух представителей Careem Networks.

Careem Networks работает в странах Ближнего Востока, включая Египет, Иорданию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Между тем одобрение сделки регулирующими органами Пакистана, Катара и Марокко продолжается, в этих странах сделка пока не завершена.

Приобретение Uber компании Careem Networks стало крупнейшей сделкой в этой отрасли на Ближнем Востоке.

