HP анонсировала накануне выставки CES высокопроизводительный и богато оснащённый моноблочный ПК в линейке Envy - Envy 32 All-in-One. Диагональ экрана новинки составляет 31,5 дюйма, а разрешение - 4K, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом производитель утверждает, что новинка является первым в мире ПК-моноблоком, дисплей которого поддерживает стандарт HDR600 и контрастность 6000:1. Возможности графики у Envy 32 All-in-One тоже "первые в мире" в своём классе - модель оснащается мобильными ускорителями NVIDIA GeForce RTX вплоть до RTX 2080.

Поскольку новинка HP (первой среди ПК-моноблоков) включена в программу Nvidia RTX Studio, десятки творческих приложений смогут использовать возможности графического ускорителя на полную, задействуя функции вроде трассировки лучей или нейросетевых вычислений.

Звук у Envy 32 All-in-One тоже особенный: встроены пять динамиков, включая сабвуфер. Утверждается, что для любых задач кроме, пожалуй, профессионального сведения и мастеринга аудиозаписей, этого будет вполне достаточно. Аудиосистема может даже работать когда компьютер выключен, воспроизводя звук со смартфона.

Envy 32 All-in-One может оснащаться процессорами Intel Core i7 9-го поколения с TDP до 65 ватт, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем до 1 терабайта (либо гибридными опциями).