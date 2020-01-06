Первыми смартфонами, которые Samsung официально представила в 2020-м году, стали аппараты Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite. Флагманские названия сочетаются в них с характеристиками чуть ниже "настоящих" S10 и Note10, а цены близки к флагманам и субфлагманам китайских брендов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Внешне смартфоны очень похожи: непрерывность экранов OLED с диагональю 6,7 дюйма и "нефлагманским" разрешением FullHD+ нарушают только врезанные посередине селфи-камеры. Причём у S10 Lite "глазок" на официальных изображениях выглядит заметно крупнее, чем у Note10. Края у дисплеев плоские - тоже, видимо, чтобы с флагманами не перепутали. Note10 Lite чуть больше (видимо, за счёт встроенного стилуса) - 76,1 x 163,7 x 8,7 мм против 75,6 x 162,5 x 8,1 мм у S10 Lite. Весит "облегчённый" Note10 199 граммов, а S10 Lite - 186 граммов.

Смартфоны построены на разных вычислительных платформах. Samsung Galaxy S10 Lite получил такой же процессор, как и Galaxy S10 в ряде регионов мира - Qualcomm Snapdragon 855. А вот у Note10 Lite чип тот же, что и у флагманов Samsung 2018-го года (S9, Note9), причём собственной разработки - Exynos 9810. А вот объёмы оперативной и встроенной памяти, а также аккумуляторов у новинок одинаковые - 6ГБ, 128 ГБ и 4500 мА*ч, соответственно. Смартфоны поддерживают установку карт памяти microSD.

Дифференцированы модели и по камерам. Причём разобраться, что именно лучше взять, пользователям будет непросто. И у S10 Lite, и у Note10 Lite фотомодули тройные, но объективы размещены по-разному, поэтому у первого аппарата прямоугольный выступ на задней панели более вытянутый, а у второго - почти квадратный.

Один из фотомодулей у обоих телефонов одинаковый - это 12-мегапиксельный сверхширокоугольник без автофокуса. У S10 Lite основная камера 48-мегапиксельная, с функцией стабилизации Super Steady OIS и апертурой f/2.0. Компанию ей составляет 5-мегапиксельный макрообъектив. У Note10 Lite набор более традиционный: основная камера на 12 мегапикселей с технологией Dual Pixel, f/1.7 и оптической стабилизацией, а также двукратных "телевик", тоже стабилизированный, с апертурой f/2.4. Фронталки у смартфонов одинаковые, 32-мегапиксельные.